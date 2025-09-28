Close Banner Apps JPNN.com
Kekalahan Pahit Persib dari Persita Buka Mata Thom Haye Soal Realita Liga Indonesia

Minggu, 28 September 2025 – 05:27 WIB
Gelandang Persib Bandung Thom Haye. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung harus mengakui keunggulan Persita Tangerang dengan skor 1-2 pada pekan ketujuh BRI Super League 2025/26 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (27/9/2025).

Kekalahan ini sekaligus menjadi pengalaman pahit bagi gelandang anyar Maung Bandung, Thom Haye.

Persita mencuri gol lewat tandukan Javlon Guseynov pada menit ke-42 sebelum Esal Sahrul memastikan kemenangan pada masa injury time (90+2’).

Baca Juga:

Persib hanya mampu membalas melalui sepakan Beckham Putra Nugraha di penghujung laga (90+9’).

Persita Bikin Persib Tersungkur di Bali

Haye, yang baru pertama kali merasakan atmosfer sepak bola Indonesia di musim ini, mengaku pertandingan tersebut memberinya banyak catatan penting.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia menilai Persib kehilangan momentum lantaran gagal mencetak gol lebih dahulu.

Baca Juga:

"Saya setuju dengan pelatih. Jika kami bisa mencetak gol lebih dulu, kami bisa meraih hasil yang lebih baik."

"Di babak kedua kami juga terus berusaha, tetapi masih sulit," ucap Haye.

Thom Haye mengaku mendapat pelajaran berharga seusai Persib tumbang 1-2 dari Persita. Apa realita Liga Indonesia yang membuatnya terkejut?

TAGS   Thom haye  Persib  Persita  Persib Bandung  Super League 
