Kekasih Reza Arap, Lula Lahfah Meninggal Dunia

Sabtu, 24 Januari 2026 – 00:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lula Lahfah dikabarkan meninggal dunia di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (23/1).

Kabar duka tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak Polda Metro Jaya melalui keterangan resmi beberapa saat lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan bahwa Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia di salah satu apartemen.

"Benar bahwa seorang influencer berinisial LL ditemukan meninggal dunia di Apartemen Essence Dharmawangsa," kata Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Jumat (23/1) malam.

Menurutnya, kekasih Reza Arap itu ditemukan oleh petugas keamanan sekitar pukul 18.44 WIB pada Jumat, 23 Januari 2026.

Jenazah Lula Lahfah pun telah dibawa ke salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan.

"Saat ini, jenazah telah dibawa ke RS Fatmawati," jelasnya.

Kombes Pol Budi Hermanto belum bisa menjabarkan secara detail kronologi ataupun penyebab kematian Lula Lahfah.