JPNN.com - Nasional - Istana

Kekayaan Djamari Chaniago: Aset Properti hingga Harley Davidson di LHKPN 2002

Rabu, 17 September 2025 – 16:13 WIB
Suasana upacara pelantikan menteri dan wakil menteri serta pimpinan lembaga hasil reshuffle jilid ke-3 Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang baru, Djamari Chaniago, tercatat telah melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2002 silam.

Laporan yang tercatat dalam sistem e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menunjukkan total kekayaan sebesar Rp3,2 miliar dan US$46.689.

Laporan tersebut disampaikan Djamari Chaniago pada 10 Oktober 2002, saat ia masih menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI. "Total harta kekayaan Rp3.239.579.188 dan US$46.689," dikutip dari laman e-LHKPN KPK, Rabu (17/9).

Aset terbesarnya adalah properti, dengan nilai tanah dan bangunan mencapai Rp1.500.670.000. Kepemilikan tersebut termasuk sebidang tanah seluas 2.785 meter persegi beserta bangunan di Kabupaten Malang, dan properti lain di Kabupaten Bogor seluas 450 meter persegi. Seluruh aset properti tersebut dinyatakan sebagai hasil sendiri.

Djamari juga melaporkan kepemilikan kendaraan mewah pada masa itu. Portofolio kendaraannya mencakup empat mobil dan dua motor dengan total nilai Rp850.500.000, termasuk sebuah Mobil BMW tahun 2001 dan Motor Harley Davidson tahun 1999.

Laporan tersebut juga mencantumkan kepemilikan aset logam mulia, batu mulia, dan barang seni senilai Rp234.266.000, serta aset pertanian senilai Rp43.810.000. Selain itu, dilaporkan pula harta bergerak lainnya seperti peralatan elektronik dan rumah tangga senilai Rp44.800.000.

Aset likuid yang tercatat meliputi giro dan setara kas sebesar Rp565.533.188 serta US$46.689. Djamari Chaniago baru-baru ini ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki posisi Menko Polkam, menggantikan Budi Gunawan. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

TAGS   Djamari Chaniago  Istana  Menko Polkam  Keamanan 
