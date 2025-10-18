Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Kekecewaan Aditya Zoni Melihat Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 18:18 WIB
Kekecewaan Aditya Zoni Melihat Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan
Aditya Zoni saat mengunjungi Ammar Zoni di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (10/3). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Zoni mengaku kaget saat mengetahui kabar kakaknya, Ammar Zoni dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Dia kecewa karena mendengar kabar tersebut dari pemberitaan di media, bukan informasi dari pihak lapas.

"Sebelumnya belum tahu sama sekali. Saya itu yang kaget itu tahunya di media. Kenapa enggak keluarganya dahulu dikasih tahu?" ujar Aditya Zoni di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Baca Juga:

Mantan suami Yasmin Ouw itu langsung mendatangi Lapas Cipinang untuk memastikan kabar Ammar Zoni dipindahkan ke Nusakambangan

Menurut Aditya Zoni, pihak lapas mengaku sudah mengirimkan surat terkait pemindahan tersebut.

"Saya samperin lah ke Lapas, ya, Lapas Cipinang, ya. Terus, mereka bilang sudah dikasih tahu, sudah diberikan suratnya ke keluarga. Nah, ya saya bilang dong, 'Mana? Saya enggak, saya enggak menerima,' begitu kan," ucapnya.

Baca Juga:

"Maksudnya enggak bisa begitu dong SOP-nya begitu, kan. Seharusnya keluarganya dahulu tahu nih dua hari atau tiga hari sebelum diterbangkan tuh harus tahu keluarganya, kan. Itu SOP-nya," sambung Aditya Zoni

Tidak hanya itu, pria berusia 25 tahun tersebut juga terkejut ketika melihat foto dan video yang beredar saat Ammar Zoni dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Aktor Aditya Zoni mengaku kaget saat mengetahui kabar kakaknya, Ammar Zoni dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

