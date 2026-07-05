Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kekhawatiran Ruben Onsu Ini Akhirnya Terbukti

Minggu, 05 Juli 2026 – 03:44 WIB
Kekhawatiran Ruben Onsu Ini Akhirnya Terbukti - JPNN.COM
Ruben Onsu (kanan). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu merasa senang akhirnya bisa bertemu dengan dua putrinya yakni Thalia dan Thania di bandara, saat dirinya hendak menjalankan ibadah umrah.

Ruben mengaku tak tahu bahwa sang mantan Istrinya Sarwendah mempertemukannya di bandara.

Surprise, aku sendiri enggak tahu mereka akan ke sana (bandara-red),” ujar Ruben.

Baca Juga:

Ruben tak menampik bahwa ada yang berbeda dari sikap kedua putrinya, yang terlihat canggung ketika berbicara maupun memeluk dirinya.

“Senang meski agak sedikit berbeda, karena yang dulu dekat jadi agak berubah, apalagi Tania,” sebutnya.

Dia pun sudah memprediksi kecanggungan sikap tersebut bakal terjadi jika dipertemukan dengan anak-anaknya dalam keadaan banyak orang.

Baca Juga:

Pria 41 tahun ini berharap, kondisi tidak menyenangkan tersebut bisa segera berakhir.

“Makanya kami perlu ketemu bertiga dulu. Tapi Kalau ditemukan seperti itu, itulah yang saya khawatirkan. Makanya saya maunya ketemu bertiga dulu tanpa banyak orang. Mudah-mudahan kembali balik lagi kondisinya seperti dulu,” harapnya.(chi/jpnn)

Ruben Onsu tak menampik bahwa ada yang berbeda dari sikap kedua putrinya, yang terlihat canggung ketika berbicara maupun memeluk dirinya.

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ruben Onsu  Sarwendah  anak-anak Ruben Onsu  Ruben Onsu dan Sarwendah 
BERITA RUBEN ONSU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp