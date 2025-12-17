Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kekompakan Shandy Aulia dan David Herbowo dalam Mengasuh Anak Tuai Pujian

Rabu, 17 Desember 2025 – 17:37 WIB
Shandy Aulia dan David Herbowo bersama Claire. Foto: Instagram/missclaireherbowo

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Shandy Aulia dan mantan suaminya, David Herbowo kembali menuai pujian dari penggemar di media sosial

Sebab, walau telah bercerai, keduanya tetap menunjukkan kekompakan dalam mengasuh anaknya, Claire Herbowo.

Momen penuh kehangatan tersebut kerap dibagikan oleh Shandy Aulia melalui akun miliknya di Instagram, seperti saat perayaan ulang tahun David Herbowo, serta pentas seni sekolah Claire dalam rangka menyambut Natal 2025.

David Herbowo tampak memberikan karangan bunga kepada putrinya yang tampil di atas panggung. Momen itu menjadi bukti dukungan penuh seorang ayah yang tidak pernah absen dalam kegiatan penting anaknya.

"Kindy Christmas concert," ungkap akun @missclaireherbowi di Instagram.

Potret tersebut menjadi bukti bahwa Shandy Aulia dan David Herbowo tetap kompak mendampingi buah hati.

Meski resmi bercerai pada 12 Juli 2023, Shandy Aulia dan David Herbowo selalu menjaga komunikasi yang sehat, khususnya dalam urusan pengasuhan Claire.

Keharmonisan Shandy Aulia dan David Herbowo pun langsung menuai komentar sekaligus pujian dari netizen di media sosial.

