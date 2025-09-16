Kekosongan Kursi Menpora, HIPMI Jaya Usung Akbar Himawan Buchari

jpnn.com, JAKARTA - Kekosongan kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dinilai tidak boleh berlangsung lama. Ketua Umum HIPMI Jaya, Ryan Haroen, menegaskan bahwa posisi ini penting bagi arah pembangunan generasi muda Indonesia. Ia secara tegas menyatakan dukungan agar Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, dipertimbangkan untuk mengisi jabatan strategis tersebut.

“Bagi kami, Menpora adalah jabatan yang sangat strategis, karena menyangkut masa depan anak muda Indonesia. Kami percaya sosok yang paling tepat adalah figur muda, punya integritas, serta mampu memimpin dengan visi. Dan dalam konteks ini, kami mendorong Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, sebagai pilihan yang layak dipertimbangkan Presiden,” ujar Ryan Haroen di Jakarta, Selasa (16/9).

Ryan menjelaskan, Akbar memiliki rekam jejak kepemimpinan yang jelas, khususnya dalam membesarkan HIPMI sebagai organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia. Dengan pengalamannya memimpin ribuan anggota di berbagai daerah, Akbar dinilai mampu memahami kebutuhan pemuda dari berbagai lapisan masyarakat.

“Beliau adalah representasi anak muda yang berhasil, bukan hanya di dunia usaha, tapi juga dalam membangun organisasi besar. Kapasitas ini penting untuk membawa Kemenpora lebih dekat dengan aspirasi anak muda,” tambah Ryan.

HIPMI Jaya menilai kehadiran figur dari kalangan pengusaha muda akan membawa warna baru dalam kepemimpinan nasional, khususnya di sektor kepemudaan dan olahraga. Menurut Ryan, pemimpin dengan latar belakang tersebut memiliki karakter solutif, adaptif, dan terbiasa berkolaborasi lintas sektor.

Ryan menutup dengan menekankan bahwa dorongan ini bukan semata soal figur, tapi soal visi.

“Harapan kami sederhana: Indonesia butuh Menpora yang benar-benar bisa mewakili anak muda, menjaga integritas, serta menjadikan olahraga dan kepemudaan sebagai motor persatuan bangsa. Kami percaya Akbar Himawan Buchari memiliki kapasitas untuk itu,” pungkasnya. (tan/jpnn)



