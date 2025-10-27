Kekuatan Muhammadiyah Sebagai Organisasi Islam Versi Raja Juli Antoni, Simak

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menghadiri Rapat Koordinasi Nasional PP Muhammadiyah.

Raja Antoni menyampaikan pandangannya tentang keunikan dan kekuatan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern.

Raja Antoni menilai terdapat dua hal yang menjadi perbedaan antara Muhammadiyah dengan organisasi islam lainnya.

Pertama menurutnya hubungan antara dunia dan akhirat, yakni akar kekuatan Muhammadiyah terletak pada kesalehan sosial yang berdampak nyata dalam kehidupan masyarakat.

“Ada dua yang menjadi akar perbedaan pandangan keberadaaan ala Muhammadiyah dan non Muhammadiyah. Ini personal reflection, pandangan pribadi saya ada dua, bagaimana organisasi keagamaan meletakan hubungan antara dunia dan akhirat. Kalau pengalaman pribadi saya, pengalaman mengikuti gerakan Muhammadiyah berinteraksi dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, kesolehan orang Muhammadiyah lebih bersifat konkrit yang berdampak secara sosial, tapi tidak terlalu bersifat secara personal,” ujar Raja Antoni saat mengisi kuliah pakar dalam Rakornas PP Muhammadiyah di Surkarta, Minggu (26/10/2025).

“Melakukan perubahan sosial secara konkrit, oleh karena itu Muhammadiyah memiliki amal usaha yang banyak dibanding yang lain, karena kesolehan Muhammadiyah adalah bagaimana kata-kata dapat diwujudkan dalam sosial dan berdampak konkrit dalam kehidupan masyarakat,” sambungnya.

Menurutnya, karakter inilah yang menjadikan Muhammadiyah tumbuh sebagai organisasi keagamaan keempat terkaya di dunia, karena memiliki tradisi amal usaha, tata kelola organisasi, dan etos kerja yang kuat.

Raja Antoni menambahkan, tradisi demokrasi dan organisasi dalam Muhammadiyah adalah modal sosial yang membentuk kader berkemajuan, bukan untuk menilai diri paling benar, tetapi untuk terus berlomba dalam amal saleh yang berdampak bagi masyarakat.