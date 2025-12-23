Kekurangan Dosen Meningkat, Kemdiktisaintek Siap Rekrut CPNS Baru, PMDSU Berpeluang

jpnn.com - JAKARTA - Kekurangan dosen PNS (pegawai negeri sipil) terus meningkat dari tahun ke tahun. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mencatat kekurangan dosen PNS jenjang doktor sekitar 21.550.

Fakta tersebut menjadi peluang besar bagi alumni Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).

Menurut Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemdiktisaintek Sri Suning Kusumawardani, kebijakan Kemdiktisaintek ke depan hanya merekrut dosen PNS. Tidak ada lagi dosen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

"Kami sudah diminta menyusun kebutuhan formasi dosen PNS lima tahun ke depan. Rekrutmen dimulai 2026," kata Sri Suning di sela-sela soft launching jejaring karier PMDSU, sebuah platform fasilitasi kolaborasi yang menghubungkan alumni PMDSU dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pemangku kepentingan lainnya, di Semarang, Selasa (23/12).

Dia menegaskan dalam lima tahun ke depan, tidak ada rekrutmen dosen PPPK. Semuanya diarahkan kepada dosen PNS.

Rekrutmen CPNS 2026 untuk dosen dengan pendidikan terendah S2. Namun, kata Sri Suning, paling banyak perguruan tinggi membutuhkan dosen berlatar belakang pendidikan S3.

"Ini kesempatan yang bagus bagi alumni PMDSU untuk berkarier sebagai dosen PNS," ucapnya.

Pada kesempatan sama, Badri Munir Sukoco, Staf Khusus Mendiktisaintek, mengatakan bahwa dalam rencana strategis kementerian, hingga 2030 Indonesia ditargetkan memiliki proporsi dosen S3 sebesar 32 persen.