Kekurangan Persib Bandung di Mata Igor Tolic Menjelang ACC 2026/27

Jumat, 19 Juni 2026 – 13:36 WIB

jpnn.com - Persib Bandung dipastikan menghadapi tantangan berat pada ASEAN Club Championship (ACC) 2026/27.

Hasil undian menempatkan Maung Bandung satu grup dengan sejumlah klub besar di Asia Tenggara.

Sebagai juara BRI Super League 2025/26, Persib akan bersaing di Grup B bersama wakil-wakil elite ASEAN seperti Lion City Sailors FC dari Singapura, Johor Darul Ta’zim (Malaysia), Cong An Ha Noi FC (Vietnam), Svay Rieng FC (Kamboja), serta Port FC (Thailand).

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Satu slot lain di grup tersebut masih menunggu pemenang laga play-off antara Ezra FC (Laos) vs Shan United FC (Myanmar).

Komposisi grup itu membuat Persib harus langsung berhadapan dengan klub-klub yang dalam beberapa musim terakhir mendominasi kompetisi domestik masing-masing negara.

Pelatih Persib Igor Tolic menyambut hasil undian tersebut dengan antusias. Menurutnya, keikutsertaan Maung Bandung di ACC menjadi kesempatan penting untuk mengukur kemampuan tim di level regional.

"Ini merupakan kompetisi baru bagi kami yang mana nantinya mempertemukan tim-tim terkuat dari Asia Tenggara."

"Kami senang bisa bersaing di level tinggi dan berada di panggung besar ini," ucap mantan asisten pelatih Bojan Hodak itu.