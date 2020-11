Kelahiran Anak Pertama Dipertanyakan Warganet, Zaskia Gotik Sempat Lakukan ini

jpnn.com, JAKARTA - Kelahiran anak pertama pasangan artis Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud sejatinya menjadi kabar gembira.

Namun, sayangnya kelahiran bayi yang masih kurang bulan itu menjadi sorotan netizen. Meski Sirajuddin sudah menjelaskan bahwa bayinya lahir prematur pada Sabtu, 7 November 2020.

Bukannya mengucapkan selamat atas kelahiran anak pertamanya, banyak netizen yang justru berkomentar julid membicarakan kondisi bayi yang dikabarkan lahir prematur itu.

Ada yang heran mengapa bayi Zaskia tidak masuk inkubator jika memang lahir prematur.

Melihat banyaknya komentar negatif tersebut, Zaskia memilih menutup kolom komentarnya. Dan kini unggahan tersebut telah dihapus oleh pelantun lagu Bang Jono itu.

Sebelumnya, Sirajuddin mengabarkan pelantun Satu Jam Saja itu melahirkan bayinya secara normal, meski menurut hitungan usia kandungan, belum genap sembilan bulan.

Dijelaskannya bahwa kelahiran ini belum cukup bulan alias prematur. Namun, dia bersyukur kondisi istri serta anaknya dalam kondisi sehat.

“Alhamdulillah welcome to the world. Telah lahir anak kedua kami pada 7 November pukul 15.15 WIB. Prematur namun lahir secara normal dan sehat walafiat, aamin,” jelas Sirajuddin.(chi/jpnn)



