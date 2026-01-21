Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kelakuan Oknum Guru PPPK Keterlaluan, Disdikpora Ancang-ancang

Rabu, 21 Januari 2026 – 05:27 WIB
Kelakuan Oknum Guru PPPK Keterlaluan, Disdikpora Ancang-ancang - JPNN.COM
Oknum guru PPPK diduga melakukan tindak pidana curas ditangkap polisi. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - CIANJUR – Seorang oknum guru PPPK inisial MIR (33) yang mengajar di salah satu SMA di Cianjur, Jawa Barat, ditangkap polisi.

MIR sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian dengan kekerasan (curas).

Korbannya nenek Sopiah (69) yang mengalami luka serius dan kehilangan perhiasan Rp126 juta.

Baca Juga:

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyerahkan proses hukum oknum guru PPPK tersebut kepada kepolisian dan segera melakukan proses pemecatan.

Kabid SMP Disdikpora Cianjur Helmi Halimudin mengatakan pihaknya segera bersurat secara resmi ke Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Cianjur.

"Sambil menunggu putusan hukum tetap atas oknum guru PPPK itu, kami melayangkan surat resmi ke BKPSDM Cianjur, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi tegas," katanya di Cianjur, Selasa (20/1).

Baca Juga:

Dia menjelaskan sudah mendapat laporan terkait oknum guru yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap perempuan berusia lanjut di Kecamatan Sukanagara. Namun, belum mengambil langkah karena masih dalam proses pengejaran oleh kepolisian.

Setelah penangkapan, tutur dia, masih ada proses persidangan. Jika sudah memiliki putusan hukum tetap atau inkrach, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait disiplin ASN.

Seorang oknum guru PPPK inisial MIR melakukan tindak pidana berat, siap-siap saja dipecat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  guru PPPK  curas  Cianjur 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp