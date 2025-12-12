Kelelawar Malam Persembahkan Video Musik Harut Marut

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Kelelawar Malam mempersembahkan video musik untuk lagu yang bertitel Harut Marut.

Adapun Harut Marut merupakan single pertama dari album penuh ketiga Kelelawar Malam yang berjudul Kesurupan.

Harut Marut menggabungkan inspirasi dari musik occult rock akhir 60an seperti Jacula dan Coven dengan horror metal punk ala Kelelawar Malam.

Band beranggotakan Sayiba Von Mencekam, Deta Beringas, Fahri Al-Maut, Uri Pembantai from Mongol, dan Hafid Buto itu mengambil setiap esensi lalu diracik sedemikian rupa hingga melahirkan sebuah lagu kegelapan termutakhir.

Lagu Harut Marut bercerita tentang malaikat yang diutus untuk mengajarkan sihir kepada umat manusia. Menawarkan pilihan dalam hidup manusia untuk menggunakan sihir atau tidak. Sebuah ujian ketahanan iman manusia dalam dunia yang fana ini.

Video musik Harut Marut dari Kelelawar Malam menganalogikan pilihan manusia dalam memilih sihir dengan penggambaran proses pemilihan calon pemimpin.

Baca Juga: Melanjutkan Sejarah di Rock In Solo 2025

Apa pun pilihan, hanya akan berujung kerugian. Penyesatan dan penyesalan merupakan hikmah yang dapat diambil dari video musik tersebut.

Kelelawar Malam mempercayakan penggarapan video musik Harut Marut kepada sutradara oleh Tika Paramesti, diproduseri Dinda Kanya Dewi, juru kamera Judhanto Abram, serta dibintangi oleh Kevin Julio.