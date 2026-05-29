Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Keliling Cari Bakat, Hector Souto Minta Fasilitas Lapangan Futsal Daerah Diperbaiki

Jumat, 29 Mei 2026 – 21:27 WIB
Keliling Cari Bakat, Hector Souto Minta Fasilitas Lapangan Futsal Daerah Diperbaiki - JPNN.COM
Pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto. (ANTARA/Rauf Adipati/am)

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto menyoroti kurangnya fasilitas lapangan yang layak di berbagai daerah setelah dirinya melakukan perjalanan untuk mencari bakat baru.

Seusai berkeliling Indonesia untuk berburu pemain, Hector membeberkan tiga hal penting yang harus segera diperbaiki demi memajukan prestasi futsal tanah air.

Dari ketiga poin penting tersebut, masalah fasilitas tempat latihan menjadi hal utama yang paling disorot oleh sang pelatih. Fasilitas yang baik dinilai menjadi kunci utama untuk melahirkan pemain hebat di masa depan.

Baca Juga:

"Menurut saya, ada tiga hal penting yang harus dikembangkan di seluruh Indonesia. Pertama adalah fasilitas," kata Hector Souto kepada awak media di Jakarta, Jumat.

Hector melanjutkan, fasilitas menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian lantaran menjadi salah satu kunci untuk pengembangan futsal Indonesia. Menurut dia, hal itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak tertentu, tetapi juga kebutuhan publik.

"Saya melihat sebagian besar daerah belum memiliki lapangan yang layak. Padahal futsal, menurut saya, bukan olahraga yang terlalu mahal," tutur dia.

Baca Juga:

Menurut juru taktik asal Spanyol itu, pengembangan futsal di daerah membutuhkan lapangan standar berukuran 40x20 meter dengan kualitas lantai yang memadai. Jika tidak memiliki lapangan yang baik, kata dia, maka akan sulit membawa futsal Indonesia ke level internasional.

"Itu sangat sulit. Karena itu, kita harus menciptakan kondisi yang lebih baik untuk para pemain," kata dia.

Pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto menyoroti kurangnya fasilitas lapangan yang layak di berbagai daerah setelah dirinya mencari bakat baru ke daerah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Futsal Indonesia  Hector Souto 
BERITA TIMNAS FUTSAL INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp