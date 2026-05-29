Keliling Cari Bakat, Hector Souto Minta Fasilitas Lapangan Futsal Daerah Diperbaiki

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto menyoroti kurangnya fasilitas lapangan yang layak di berbagai daerah setelah dirinya melakukan perjalanan untuk mencari bakat baru.

Seusai berkeliling Indonesia untuk berburu pemain, Hector membeberkan tiga hal penting yang harus segera diperbaiki demi memajukan prestasi futsal tanah air.

Dari ketiga poin penting tersebut, masalah fasilitas tempat latihan menjadi hal utama yang paling disorot oleh sang pelatih. Fasilitas yang baik dinilai menjadi kunci utama untuk melahirkan pemain hebat di masa depan.

"Menurut saya, ada tiga hal penting yang harus dikembangkan di seluruh Indonesia. Pertama adalah fasilitas," kata Hector Souto kepada awak media di Jakarta, Jumat.

Hector melanjutkan, fasilitas menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian lantaran menjadi salah satu kunci untuk pengembangan futsal Indonesia. Menurut dia, hal itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak tertentu, tetapi juga kebutuhan publik.

"Saya melihat sebagian besar daerah belum memiliki lapangan yang layak. Padahal futsal, menurut saya, bukan olahraga yang terlalu mahal," tutur dia.

Menurut juru taktik asal Spanyol itu, pengembangan futsal di daerah membutuhkan lapangan standar berukuran 40x20 meter dengan kualitas lantai yang memadai. Jika tidak memiliki lapangan yang baik, kata dia, maka akan sulit membawa futsal Indonesia ke level internasional.

"Itu sangat sulit. Karena itu, kita harus menciptakan kondisi yang lebih baik untuk para pemain," kata dia.