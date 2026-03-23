Keliling Saat Momen Lebaran, Ayu Ting Ting Bercerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - Hari Raya Lebaran menjadi momen spesial bagi pendangdut Ayu Ting Ting untuk berkumpul bersama keluarga.

Dia bersyukur pada momen Lebaran kali ini bisa melaksanakan salat Id tanpa kendala dan tepat waktu.

"Tadi salat Id dimulai jam setengah tujuh gitu. Alhamdulillah tahun ini enggak kesiangan. Jadi, on time," ujar Ayu Ting Ting di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu (21/3).

Seusai menjalani salat Id, Ayu Ting-Ting pun langsung menjalankan tradisi Lebaran seperti biasanya, yakni berkeliling menyusuri gang dan menyapa para tetangga.

Suasana hangat pun begitu terasa tatkala perempuan 33 tahun itu bersilahturahmi ke tetangga dan juga sanak-saudara.

Ayu Ting Ting mengungkapkan bahwa melakukan sungkeman kepada orang tua juga merupakan bagian dari tradisinya tiap Lebaran.

"Kalau tradisi Lebaran kami pulang salat biasanya maaf-maafan, sungkeman sama ayah ibu. Terus nanti keluarga dari ayah, keluarga ibu semuanya ngumpul di rumah gitu. Seperti biasa," tuturnya.

"(Keliling ke rumah tetangga) Itu sudah kayak keluarga, ya, masih keluarga jauh sih, ya, dari ayah, gitu. Jadi, tadi kami sengaja memang lewatin dahulu, mampirin," imbuhnya.