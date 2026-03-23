Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Keliling Saat Momen Lebaran, Ayu Ting Ting Bercerita Begini

Senin, 23 Maret 2026 – 19:56 WIB
Keliling Saat Momen Lebaran, Ayu Ting Ting Bercerita Begini - JPNN.COM
Pedangdut Ayu Ting Ting di Depok, Jawa Barat dalam momen Hari Raya Idulfitri. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Hari Raya Lebaran menjadi momen spesial bagi pendangdut Ayu Ting Ting untuk berkumpul bersama keluarga.

Dia bersyukur pada momen Lebaran kali ini bisa melaksanakan salat Id tanpa kendala dan tepat waktu.

"Tadi salat Id dimulai jam setengah tujuh gitu. Alhamdulillah tahun ini enggak kesiangan. Jadi, on time," ujar Ayu Ting Ting di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu (21/3).

Baca Juga:

Seusai menjalani salat Id, Ayu Ting-Ting pun langsung menjalankan tradisi Lebaran seperti biasanya, yakni berkeliling menyusuri gang dan menyapa para tetangga.

Suasana hangat pun begitu terasa tatkala perempuan 33 tahun itu bersilahturahmi ke tetangga dan juga sanak-saudara.

Ayu Ting Ting mengungkapkan bahwa melakukan sungkeman kepada orang tua juga merupakan bagian dari tradisinya tiap Lebaran.

Baca Juga:

"Kalau tradisi Lebaran kami pulang salat biasanya maaf-maafan, sungkeman sama ayah ibu. Terus nanti keluarga dari ayah, keluarga ibu semuanya ngumpul di rumah gitu. Seperti biasa," tuturnya.

"(Keliling ke rumah tetangga) Itu sudah kayak keluarga, ya, masih keluarga jauh sih, ya, dari ayah, gitu. Jadi, tadi kami sengaja memang lewatin dahulu, mampirin," imbuhnya.

Lebaran Idulfitri menjadi momen spesial bagi pendangdut Ayu Ting Ting untuk berkumpul bersama keluarga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ayu Ting Ting  lebaran idulfitri  Idulfitri  Pedangdut Ayu Ting Ting 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp