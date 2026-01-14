Close Banner Apps JPNN.com
Kelompok DPD di MPR Luncurkan Buku Saku Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Agenda Strategis Anggotanya

Rabu, 14 Januari 2026 – 16:41 WIB
Ketua Kelompok DPD RI di MPR Dr. Dedi Iskandar Batubara didampingi Sekretaris Kelompok DPD RI Abraham Paul Liyanto dan Bendahara Kelompok DPD Ibu Anna Latuconsina menyerahkan buku saku tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota Kelompok DPD RI di MPR kepada perwakilan anggota Kelompok DPD RI pada acara peluncuran buku tersebut di Ruang Rapat GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Foto: Dok. Humas Kelompok DPD RI di MPR

jpnn.com, JAKARTA - Kelompok DPD RI di MPR RI meluncurkan Buku Saku tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota DPD RI di MPR RI Periode 2024-2029.

Peluncuran buku ini berlangsung dalam Rapat Pleno Kelompok DPD RI dipimpin Dr. Dedi Iskandar Batubara selaku Ketua/Senator dari Provinsi Sumatera Utara bersama Abraham Paul Liyanto selaku Sekretaris/Senator dari Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan Ibu Anna Latuconsina selaku Bendahara/Senator dari Provinsi Maluku) di Ruang Rapat GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dalam kesempatan itu, hadir anggota Kelompok DPD RI di MPR RI serta Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan Dr. Ajiep Padindang.

Menurut Senator Dedi Iskandar Batubara, buku saku ini secara garis besar memuat sejarah lahirnya DPD RI, visi dan misi, fungsi dan kewenangan DPD RI.

Ketua Kelompok DPD RI di MPR Dr. Dedi Iskandar Batubara bersama Sekretaris Kelompok DPD RI Abraham Paul Liyanto dan Bendahara Kelompok DPD Ibu Anna Latuconsina foto bersama anggota Kelompok DPD RI pada acara peluncuran buku tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota Kelompok DPD MPR di Ruang Rapat GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Foto: Dok. Humas Kelompok DPD RI di MPR

Selain itu, memuat susunan, kedudukan, kewenangan dan tugas MPR serta langkah-langkah strategis Kelompok DPD MPR RI ke depan.

Lebih lanjut, Senator Dedi menjelaskan sejumlah langkah strategis Kelompok DPD di MPR yang sedang dipersiapkan.

Kelompok DPD RI di MPR RI meluncurkan Buku Saku tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota DPD RI di MPR RI Periode 2024-2029.

