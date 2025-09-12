Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Kelompok Wanita Tani Mekar Fajar Dilatih Kembangkan Potensi Lokal

Jumat, 12 September 2025 – 15:15 WIB
Kelompok Wanita Tani Mekar Fajar Dilatih Kembangkan Potensi Lokal - JPNN.COM
Kelompok Wanita Tani Mekar Fajar dilatih mengembangkan potensi lokal melalui pembuatan sambal godog kemasan dan cookies ikan. Foto: Dok. Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Upaya pemberdayaan masyarakat terus dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun perusahaan.

Salah satunya seperti digelar PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) melalui binaan PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal (FT) Tasikmalaya, melalui Program Katasik Ar-Razaq untuk mengembangkan potensi lokal.

Mereka memberdayakan masyatakat lewat pelatihan pembuatan sambal godog kemasan dan cookies ikan kepada delapan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Mekar Fajar di Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Baca Juga:

Kegiatan tersebut melibatkan Yayasan Rumah Harapan Kita dan Komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya sebagai mitra kolaborasi.

"Program ini tidak hanya menghadirkan keterampilan baru bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas," kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria, Jumat (12/9).

Kelompok Wanita Tani (KWT) Mekar Fajar selama ini mengelola perkebunan cabai dan hasil perikanan.

Baca Juga:

Melalui program tersebut, mereka diajak mengembangkan keterampilan baru agar hasil panen dapat diolah menjadi produk bernilai tambah.

"Harapannya, inisiatif ini dapat terus berkelanjutan sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan warga," ungkapnya.

Kelompok Wanita Tani Mekar Fajar dilatih mengembangkan potensi lokal melalui pembuatan sambal godog kemasan dan cookies ikan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kelompok tani  UMKM  Pertamina JBB  Pertamina Regional JBB 
BERITA KELOMPOK TANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp