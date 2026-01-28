Keluarga Beckham Pamer Foto Terbaru Tanpa Brooklyn, Isu Retak Makin Disorot

Rabu, 28 Januari 2026 – 04:43 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Mantan pesepak bola David Beckham dan sang istri, Victoria, kembali menjadi sorotan publik setelah membagikan foto keluarga terbaru tanpa kehadiran putra sulung mereka, Brooklyn Beckham.

Unggahan tersebut muncul di tengah isu renggangnya hubungan Brooklyn dengan keluarganya.

Foto yang diunggah di akun Instagram Victoria memperlihatkan momen kebersamaan keluarga saat merayakan pencapaian penting sang desainer.

Dalam kesempatan itu, Victoria menerima gelar Chevaliere de l’Orde des Arts et des Lettres dari Kementerian Kebudayaan Prancis.

Melalui unggahannya, Victoria mengaku terharu atas penghargaan bergengsi tersebut.

Dia menyebut pencapaian itu sebagai bentuk pengakuan atas dedikasinya di dunia fesyen internasional.

Tak hanya itu, Victoria juga mengungkapkan kekagumannya terhadap budaya dan estetika Prancis yang selama ini menjadi inspirasinya dalam berkarya.

Dia pun menyampaikan terima kasih kepada Menteri Kebudayaan Prancis, Rachida Dati, atas apresiasi yang diberikan.