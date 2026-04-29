Keluarga Berencana Kembali Menebar Ikan di Danau Dekat Makam Vidi Aldiano

jpnn.com, JAKARTA - Pihak keluarga Vidi Aldiano kembali berencana menebar ikan di danau kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dekat makam sang musisi.

Sebelumnya, kegiatan itu sudah dilakukan oleh pihak keluarga dan penggemar beberapa waktu lalu.

Ayah Vidi Aldiano, Harry Kiss mengatakan rencananya aksi menebar ikan di danau akan kembali dilakukan pada Minggu (3/5).

"Enggak, ini dalam waktu minggu depan tuh hari Minggu tanggal berapa ya, 3 Mei ya. Ini lagi ngumpulin donasi untuk nebar ikan lagi di danau itu," ujar Harry Kiss saat dihubungi awak media, baru baru ini.

Harry Kiss menyebut danau tersebut makin ramai semenjak ada kegiatan menebar ikan sebelumnya.

"Iya. Nah itu sekarang ramai banget, pol itu ramainya gara-gara kami nebarin ikan 5 kuintal itu kan. Itu danaunya jadi penuh dengan orang mancing," tuturnya.

Ayah mertua Sheila Dara itu menilai kegiatan sosial tersebut memberikan dampak positif bagi warga sekitar.

Oleh karena itu, dia dan pihak keluarga berencana kembali menebar ikan di danau tersebut.