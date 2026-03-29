Keluarga Berencana Tanam Pohon di Sekitar Makam Vidi Aldiano, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Pihak keluarga berencana menanam pohon ketapang di sekitar makam Vidi Aldiano.

Hal tersebut diungkapkan oleh ayah mendiang Vidi Aldiano, Harry Kiss.

Dia mengaku terharu melihat banyak peziarah yang datang ke makam Vidi Aldiano di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Oleh sebab itu, keluarga berinisiatif meningkatkan kenyamanan di area makam, salah satunya dengan pohon peneduh.

“Ada lima pohon ketapang peneduh ditanam di sekitar makam Vidi Aldiano agar peziarah lebih teduh dan nyaman saat berdoa,” ungkap Harry Kiss dalam keterangan resmi baru-baru ini.

Dalam rangka merealisasikan rencana tersebut, keluarga berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, serta pihak Dinas Pemakaman.

Harry Kiss berharap penanaman lima pohon ketapang di sekitar area makam Vidi Aldiano bisa membuat peziarah lebih nyaman.

“Selama ini kalau saya datang bawa payung, tetapi banyak peziarah yang tidak siap. Harapannya setelah ada pohon ini jadi lebih nyaman," lanjutnya.