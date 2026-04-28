JPNN.com - Entertainment - Seleb

Keluarga Besar Ogah Bertemu Maia Estianty Lagi, Ahmad Dhani: Ibu Saya Tersinggung Banget

Rabu, 06 Mei 2026 – 03:06 WIB
Musikus Ahmad Dhani. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Persoalan Ahmad Dhani dengan mantan istrinya, Maia Estianty kembali mulai memanas.

Pasalnya, pentolan band Dewa 19 itu memunjukkan sikap tegasnya terhadap mantan istrinya tersebut.

Dia mengatakan, dirinya dan keluarga besar tak mau lagi bertemu dengan Maia Estianty.

"Ke depannya keluarga saya tidak mau bertemu dengan Maia Estianty lagi," ujar Ahmad Dhani di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (5/5).

Hal itu lantaran ibundanya merasa tersinggung dengan sikap Maia Estianty saat rangkaian pernikahan El Rumi kemarin.

Oleh karena itu, Dhani menyebut bahwa keluarganya tak mau bertemu dengan istri Irwan Mussry tersebut.

"The whole big family keluarga besar saya tidak mau ketemu Maia Estianty lagi semenjak siraman kemarin, atau semenjak akad nikah kemarin. Ibu saya sangat tersinggung, Maia tidak pernah menyapa ibu saya, tidak say hello. Jadi ibu saya tersinggung banget," tuturnya.

Dia membeberkan bahwa hal itu lah yang menjadi alasan dirinya tak menghadiri rangkaian acara pernikahan putra keduanya di Bali.

