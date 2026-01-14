Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Keluarga Besar Polda Riau Antar Brigjen Jossy Akhiri Tugas di Bumi Lancang Kuning

Rabu, 14 Januari 2026 – 21:28 WIB
Keluarga Besar Polda Riau Antar Brigjen Jossy Akhiri Tugas di Bumi Lancang Kuning - JPNN.COM
Pelepasan Brigjen Jossy Kusumo oleh keluarga besar Polda Riau, Rabu 14 Januari 2025. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Suasana haru dan penuh penghormatan mewarnai upacara serah terima jabatan (sertijab) Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau yang digelar di Mapolda Riau, Rabu (14/1/2026).

Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo resmi mengakhiri masa tugasnya di Bumi Lancang Kuning dan diantar secara khidmat oleh keluarga besar Polda Riau.

Brigjen Jossy tampak diusung dan dikelilingi para personel Polda Riau sebagai simbol penghormatan atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat Wakapolda Riau.

Baca Juga:

Taburan bunga dan prosesi pedang pora mewarnai pelepasan Brigjen Jossy.

Momen tersebut disaksikan langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan jajaran pejabat utama, kapolres, serta anggota Bhayangkari.

Selain Brigjen Jossy prosesi pelepasan juga dilakukan untuk Kombes Annisula M Ridha, Kombes Tri Setyadi Artono, hingga pejabat lainnya yang dimutasi.

Baca Juga:

Mutasi jabatan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2781/XII/KEP./2025, ST/2781 B/XII/KEP./2025, dan ST/2781 C/XII/KEP./2025 yang ditandatangani pada 15 Desember 2025.

Brigjen Jossy kini digantikan oleh Brigjen Pol Hengki Haryadi sebagai Wakapolda Riau yang baru.

Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo resmi mengakhiri masa tugasnya di Bumi Lancang Kuning dan diantar secara khidmat oleh keluarga besar Polda Riau.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo  Polda Riau  Riau  Wakapolda Riau  Brigjen Jossy Kusumo 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp