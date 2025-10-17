Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Keluarga Briptu Rizka Terlibat Pembunuhan Brigadir Esco, Oalah

Jumat, 17 Oktober 2025 – 02:22 WIB
Keluarga Briptu Rizka Terlibat Pembunuhan Brigadir Esco, Oalah - JPNN.COM
Kepolisian menunjukkan barang bukti dalam konferensi pers kasus pembunuhan Brigadir Esco di Polres Lombok Barat, NTB, Kamis (16/10/2025). ANTARA/Dhimas B.P.

jpnn.com - Penyidik Polres Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menetapkan empat tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Esco Faska Rely.

Dalam kasus ini, Brigadir Esco ditemukan tewas diduga dibunuh oleh istrinya, Briptu Rizka Sintiani.

Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata dalam konferensi pers di Lombok Barat, Kamis (16/10/2025), mengungkapkan empat tersangka baru ini berinisial SA, PA, DR, dan NU.

Baca Juga:

"Penetapan ini berdasarkan hasil pengembangan penyidikan," katanya.

Dia mengatakan bahwa penetapan ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan penyidik Polres Lombok Barat, Rabu (15/10).

Perihal identitas ke empat tersangka, polisi hanya menyebut mereka adalah pihak keluarga dari tersangka pertama yakni, Briptu Rizka Sintiani yang merupakan istri dari almarhum Esco.

Baca Juga:

Kepolisian mendapatkan peran empat tersangka baru ini bermula dari hasil rekonstruksi kasus di rumah almarhum pada Senin (29/9).

Dalam rekonstruksi kasus pembunuhan itu muncul dua pria mengenakan kalung dengan identitas Mr. X.

Polisi menyebut keluarga Briptu Rizka Sintiani terlibat kasus pembunuhan suaminya, Brigadir Esco Faska Rely yang tewas dengan leher terjerat tali.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Brigadir Esco  Briptu Rizka Sintiani  pembunuhan  Lombok Barat  Polres Lombok Barat  Polisi  Brigadir Esco Faska 
BERITA BRIGADIR ESCO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp