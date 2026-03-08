Close Banner Apps JPNN.com
Keluarga dan Sahabat Antarkan Vidi Aldiano ke Peristirahatan Terakhir

Minggu, 08 Maret 2026 – 14:10 WIB
Makam Vidi Aldiano di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (8/3). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jenazah Vidi Aldiano telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (8/3).

Berdasarkan pantauan, jenazah Vidi Aldiano sampai di tempat peristirahatan terakhirnya sekitar pukul 08.15 WIB.

Orang tua, adik, serta istri Vidi Aldiano tampak mengantarkan mendiang pelantun Nuansa Bening itu ke tempat peristirahatan terakhirnya.

Deretan sahabat dari kalangan artis juga ramai ikut mengiringi prosesi pemakaman Vidi Aldiano.

Di antaranya, Enzy Storia, Febby Rastanti, Yura Yunita, Donne Maula, Deddy Corbuzier, Reza Chandika, Luna Maya, Maxime Bouttier, Nino RAN, Ilman Maliq & The Essentials, hingga Habib Jafar.

Prosesi pemakaman pun berjalan khidmat, meski gerimis sempat mengguyur area TPU Tanah Kusir.

Masyarakat dan penggemar pun tampak ikut memadati area sekitar pemakaman Vidi Aldiano hingga usai.

Sebelumnya, Vidi Aldiano mengembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 16.33 WIB.

Jenazah Vidi Aldiano telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (8/3).

