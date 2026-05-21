JPNN.com - Entertainment - Seleb

Keluarga Fedi Nuril Ceritakan Kronologi Kepergian Sang Ibunda

Jumat, 22 Mei 2026 – 00:00 WIB
Fedi Nuril bersama ibu dan keluarga. Foto: Instagram/fedinuril

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Fedi Nuril, Gusmawati Nuril meninggal dunia pada Selasa (19/5).

Kakak Fedi Nuril, Nanda Nuril mengungkapkan, sang ibunda sempat mengalami gangguan pada paru-paru sebelum meninggal dunia.

Kondisi tersebut lantas membuat dokter menyarankan agar mendiang ibunda Fedi Nuril mengonsumsi susu karena air putih dapat berisiko masuk ke saluran pernapasan.

"Ya, dengan usia nyokap yang Agustus besok 75, sudah penyakit apa ya, orang tua ya. Sudah ada gangguan paru-paru. Sampai dengan kondisi nyokap, dokter menyarankan, 'ibu, minumnya susu saja ya', karena volumenya tebal," kata Nanda Nuril di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Rabu (20/5).

Kondisi tersebut pun kerap membuat Gusmawati Nuril tersedak.

Nanda lantas menceritakan momen menjelang sang ibunda mengembuskan napas terakhirnya.

Saat itu, mendiang Gusmawati sempat memanggilnya dengan cara tepuk tangan, karena sudah sulit untuk berbicara.

Nanda mengatakan bahwa ibunya saat itu meminta tolong akibat tersedak air putih.

