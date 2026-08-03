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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Keluarga Hingga Rekan Hadiri Pemakaman Jenazah Diding Boneng

Senin, 03 Agustus 2026 – 17:07 WIB
Keluarga Hingga Rekan Hadiri Pemakaman Jenazah Diding Boneng - JPNN.COM
Suasana pemakaman jenazah Diding Boneng di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Senin (3/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jenazah Diding Boneng telah dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Senin (3/8) sore.

Berdasarkan pantauan, terlihat ambulans yang mengantarkan jenazah Diding Boneng tiba di lokasi pemakaman sekitar jam 16.07 WIB.

Keluarga, sanak saudara, dan rekan turut mengantarkan mendiang aktor legendaris tersebut ke peristirahatan terakhir.

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Proses pemakaman pun berlangsung dengan tenang dan khidmat.

Setelah jenazah Diding Boneng dimakamkan, anak-anak maupun cucu pemain film KKN di Desa Penari itu tampak menaburkan bunga di atas pusara.

Salah seorang anak perempuan Diding Boneng sempat menangis seusai menaburkan bunga di atas pusara sang ayah.

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Adapun Diding Boneng mengembuskan napas terakhir di kediamannya, kawasan Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Senin (3/8) pagi.

Adik Diding Boneng, Zainal Arifin menceritakan kronologi meninggalnya sang kakak.

Jenazah Diding Boneng telah dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Senin (3/8) sore.

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