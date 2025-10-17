Close Banner Apps JPNN.com
Keluarga Jurnalis Australia yang Terbunuh Saat Baku Tembak Militer Indonesia Masih Cari Keadilan

Jumat, 17 Oktober 2025 – 01:58 WIB
Evan Shackleton, duduk beberapa meter dari lokasi di mana ayahnya dibunuh 50 tahun lalu. (ABC News: Nick Sas)

Berjalan di tanah, yang juga pernah dipijak oleh ayahnya 50 tahun lalu, membangkitkan emosi Evan Shackleton.

Inilah tanah kota Balibo, di perbatasan Timor-Leste, tempat ayahnya menapakkan kaki untuk terakhir kalinya.

"Waktu saya datang ke sini, saya langsung merasakan sesuatu," katanya.

"Perasaan yang membuat tenggorokan sempit, napas terasa sesak, suara bergetar, dan berusaha menahan agar mulut berhenti bergetar."

"Rasanya masih sakit."

Ayah Evan adalah Greg Shackleton, seorang reporter Channel 7, yang dibunuh oleh pasukan Indonesia tepat 50 tahun lalu, bersama Gary Cunningham, Brian Peters, Malcolm Rennie, dan Anthony Stewart. 

Peristiwa ini terjadi saat mereka sedang meliput invasi Indonesia ke Timor Timur.

Kelimanya dikenal sebagai "Balibo Five."

Tahun ini adalah 50 tahun peristiwa Balibo Five, saat lima jurnalis Australia tewas saat meliput masa pendudukan Indonesia di Timor Leste

Sumber ABC Indonesia

