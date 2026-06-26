Keluarga Nadiem Gelar Doa Bersama Menjelang Pembacaan Vonis, Harap Ada Keadilan

jpnn.com, JAKARTA - Keluarga besar Nadiem Makarim menggelar malam solidaritas dan doa bersama di Taman Menteng, Jumat (26/6), menjelang pembacaan vonis perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu.

Kegiatan tersebut disebut sebagai bentuk ikhtiar dan harapan agar keadilan dapat ditegakkan menjelang sidang pembacaan putusan yang dijadwalkan pada 30 Juni.

Doa bersama dihadiri keluarga besar Nadiem, kerabat dekat, serta sejumlah tokoh dari kalangan seniman, budayawan, akademisi, politikus, dan masyarakat sipil.

Hadir pula belasan keluarga yang tengah menghadapi persoalan hukum sebagai bentuk solidaritas dan doa bersama bagi tegaknya keadilan.

Dalam kesempatan itu, istri Nadiem, Franka Franklin menyampaikan harapan dan doa agar majelis hakim memberikan putusan yang adil dan berharap suaminya dapat divonis bebas murni.

"Ini sesuatu yang sering kami lakukan sebagai keluarga, kami berdoa untuk saling menguatkan, supaya jalannya dimudahkan, dan keadilan didapatkan. Kami mau berdoa agar keadilan masih bisa ditegakkan di Indonesia," tuturnya.

Menurutnya, selama proses persidangan, dakwaan yang diajukan jaksa tidak terbukti. Meski demikian, dia menegaskan keluarga menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada majelis hakim.

"Selama enam bulan ini kami sudah mengalami menjalani persidangan, sehingga kami bisa melihat bahwa tidak ada satupun dakwaan yang terbukti, harapan dan doa kami yang terdalam adalah supaya Mas Nadiem bisa bebas murni," ujar Franka.