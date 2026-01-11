Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Keluarga Pemain Persib Thom Haye Dapat Ancaman Pembunuhan

Minggu, 11 Januari 2026 – 22:02 WIB
Keluarga Pemain Persib Thom Haye Dapat Ancaman Pembunuhan - JPNN.COM
Gelandang Persib Thom Haye. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil keluar sebagai juara paruh musim BRI Super League 2025/26, seusai mengalahkan rival abadinya, Persija Jakarta

Namun, kemenangan itu harus tercoreng oleh oknum suporter tak bertanggung jawab.

Gelandang Persib Thom Haye melalui media sosial pribadinya @thomhaye di Instagram menyampaikan jika keluarganya menerima teror mengerikan seusai pertandingan berakhir.

Pesan mengerikan itu diterima keluarganya, setelah Persib berhasil membungkam Persija dengan skor 1-0.

Dalam cerita di Instagram, Haye menyampaikan apresiasinya atas atmosfer luar biasa yang terjadi di stadion dalam duel El Clasico Indonesia.

Haye percaya dengan atmosfer stadion dan fanatisme suporter terhadap klub, olahraga sepak bola akan selalu dicintai masyarakat Indonesia.

"Kami memenangkan derbi hari ini dan saya bangga dengan tim kami dan Bobotoh. Saya benar-benar percaya sepak bola Indonesia memiliki potensi. Semangat dan atmosfernya istimewa," tulis Haye, dikutip JPNN, Minggu (11/1/2026).

Pada saat yang bersamaan, Haye juga menyayangkan adanya insiden atau perilaku buruk yang terjadi di dalam atau luar stadion pascapertandingan.

Gelandang Persib Thom Haye mengaku keluarganya mendapatkan teror ancaman pembunuhan.

