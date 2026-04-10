Keluarga Suami Adalah Hama, Raihaanun Ungkap Sebuah Tantangan

Jumat, 10 April 2026 – 15:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Official teaser trailer dan poster film drama keluarga terbaru berjudul 'Keluarga Suami Adalah Hama' akhirnya dirilis.

Film tersebut merupakan persembahan dari VMS Studio dan Umbara Brothers Film yang bekerja sama dengan Adsfort.

Keluarga Suami Adalah Hama dibintangi oleh Raihaanun, Omar Daniel, Meriam Bellina, Jeremie Moeremans dan Sitha Marino.

Dalam official teaser trailer yang dirilis, menampilkan sebuah dinamika seorang istri (Raihaanun), yang tinggal bersama keluarga suaminya.

Dia mengurus semua urusan rumah tangga, termasuk mengasuh sang mertua. Namun, dalam cuplikan tersebut, menampilkan beban emosional yang dialami Raihaanun.

Di sisi lain, Omar Daniel sebagai suami juga harus menanggung semua beban finansial seluruh keluarganya. Situasi-situasi tersebut membuat goyah kehidupan rumah tangga Raihaanun dan Omar Daniel.

Official teaser poster menampilkan jajaran ansambel pemeran yang merepresentasikan dinamika keluarga dan rumah tangga yang terjadi dalam film Keluarga Suami Adalah Hama.

Bagi Raihaanun, film Keluarga Suami Adalah Hama memberinya tantangan untuk menampilkan beban emosional yang dialami oleh banyak perempuan dan istri.