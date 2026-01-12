Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Keluarga Thom Haye Terima Ancaman Pembunuhan, Persib Bandung Bereaksi Tegas

Senin, 12 Januari 2026 – 15:10 WIB
Keluarga Thom Haye Terima Ancaman Pembunuhan, Persib Bandung Bereaksi Tegas - JPNN.COM
Thom Haye alias Kang Toha. Foto: persib

jpnn.com - Sportivitas dalam sepak bola kembali tercoreng setelah salah satu pemain Persib Bandung Thom Haye menerima ancaman pembunuhan seusai laga panas kontra Persija Jakarta.

Pesan bernada intimidasi tersebut diketahui dikirimkan melalui media sosial setelah pertandingan Persib vs Persija yang berlangsung pada Minggu (11/1/2026).

Persib Tegaskan Sepak Bola Harus Menjunjung Nilai Kemanusiaan

Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhi Pratama menyayangkan adanya tindakan tersebut.

Baca Juga:

Menurutnya, pesan yang diterima Thom Haye sudah melampaui batas kritik dan mengandung ujaran kebencian, rasisme, hingga ancaman terhadap nyawa.

"Kami menyayangkan adanya pesan-pesan bernada ancaman, ujaran kebencian, rasisme, hingga ancaman pembunuhan yang diterima pemain kami, Thom Haye, melalui media sosial pascapertandingan Persib kontra Persija pada Minggu, 11 Januari 2026," kata Adhi dalam keterangannya, Senin (12/1).

Persib menegaskan bahwa sepak bola tidak boleh menjadi ruang bagi kekerasan verbal maupun intimidasi dalam bentuk apa pun.

Baca Juga:

Klub menilai tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar olahraga yang menjunjung sportivitas dan rasa saling menghormati.

"Persib menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan verbal, ancaman, dan rasisme tidak memiliki tempat dalam sepak bola maupun dalam kehidupan bermasyarakat."

Persib Bandung mengecam teror pembunuhan terhadap keluarga Thom Haye, seusai laga panas melawan Persija Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Thom haye  Persib Bandung  ancaman pembunuhan  Persib  keluarga Thom Haye  Super League 
BERITA THOM HAYE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp