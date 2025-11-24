Close Banner Apps JPNN.com
Keluarga Ungkap Fakta Mengejutkan Soal Kematian Bocah Alvaro yang Hilang di Pesanggrahan, Ternyata

Senin, 24 November 2025 – 16:00 WIB
Situasi di rumah duka anak laki-laki bernama Alvaro Kiano Nugroho (6) yang hilang di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2025). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Pihak keluarga mengungkap fakta mengejutkan terkait pembunuhan anak laki-laki bernama Alvaro Kiano Nugroho (6) yang hilang di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Nenek Alvaro, Sayem mengatakan ayah tiri sekaligus pelaku pembunuhan korban sempat membantu proses pencarian.  

"Dia (ayah tiri) sampai nganterin ke Polsek, Polda, jadi kayak orang gak punya salah aja gitu. Terus nganterin saya ke orang pinter gitu, ya, ke Karawang dan Bogor," kata nenek Alvaro, Sayem kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan pelaku yang bernama Alex itu sempat membuat alibi untuk menutupi kejahatannya.

Namun, dia mencurigai Alex hanya membantu di awal pencarian, kemudian menghilang tanpa kabar.

Di sisi lain, kakek Alvaro, Tugimin (71) mengungkapkan ayah tiri Alvaro itu sempat mengantarkannya membuat laporan polisi ke Polsek Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Kira-kira jam 11.00 WIB, dia ikut nyari, ikut nyari Alvaro di mana beradanya. Terus jam 11 itu saya ke Polsek. Dia nganter saya, ke Polsek untuk laporan kehilangan anak,” ucap Tugimin.

Kemudian, dia mengatakan dua hari sebelum Alvaro menghilang, atau pada Selasa, 4 Maret 2025, pelaku sempat berkunjung ke rumahnya yang juga ditempati oleh Alvaro.

