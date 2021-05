Keluarga Ungkap Kronologi Kepergian Raditya Oloan

jpnn.com, JAKARTA - Kakak Raditya Oloan, Andru Panggabean, mengatakan dirinya sempat senang begitu mengetahui adiknya dinyatakan negatif Covid-19.

Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama.

Pasalnya, Joanna Alexandra sudah diperbolehkan pulang ke rumah pasca-sembuh, sedangkan mendiang Raditya justru harus menjalani perawatan di ICU.



"Jadi, saya pikir besoknyalah setelah dapat PCR, pulang, tetapi tiba-tiba dia drop," ujar Andru di Rumah Duka Sentosa, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (7/5).



Dan setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui pria berkacamata itu mengalami peradangan di seluruh tubuhnya.



"Akhirnya diputuskan masuk rumah sakit, sampai tiga hari up and down, kondisinya menurun karena memang dia juga kena hospital pneumonia," ucap Andru.



"Jadi, karena covid ini bikin dia makin parah," sambungnya.



Dia menyebut, adiknya itu juga memiliki komorbid asma. Akan tetapi Andru mengatakan, kondisi paru-paru Raditya bagus.



"Jadi, bukan karena asma tetapi mungkin karena kondisi juga. Akhirnya drop, karena peradangan, infeksi bakteri," jelas Andru.



Sebelumnya, Raditya Oloan menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur, Kamis (6/5) pukul 18.13 WIB.



Rencananya, Raditya Oloan akan dimakamkan di San Diego Hills, Jawa Barat, Minggu (9/5).(mcr7/jpnn)



