Kemacetan Mengular 5 Kilometer, Jalan Lenteng Agung Raya Sementara Terbuka

jpnn.com, JAKARTA - Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan Kompol Mujiyanto menyampaikan bahwa sementara lalu lintas Jalan Lenteng Agung Raya sudah terbuka.

“Jalan sudah dipadatkan dan diberi pelat besi sehingga, lalu lintas dari Jakarta mengarah Depok terbuka,” ungkap Mujiyanto di Jakarta, Jumat sore (29/5).

Dia mengungkapkan saat ini pihak kepolisian terus memantau pergerakan lalu lintas dan menunggu informasi lanjutan dari Dinas Sumber Daya Air (SDA).

“Mudah-mudahan tidak ada jebol lagi, kita tunggu dari SDA untuk dinormalkan kembali sehingga jalurnya kembali normal,” kata Mujiyanto.

Dia mengatakan saat ini, pihak kepolisian memprioritaskan masyarakat yang ingin pulang ke Depok, Jawa Barat.

Sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani kejadian jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang terjadi pada Kamis malam (28/5).

Jalan amblas dengan lebar sekitar 3 meter tersebut diduga terjadi akibat kerusakan konstruksi saluran air yang berada di bawah badan jalan. Saluran tersebut merupakan infrastruktur lama yang mengalami penurunan kondisi konstruksi akibat musim hujan.

Perbaikan pemanen saluran akan menggunakan box culvert beton ukuran lebar 2 meter sepanjang 16 meter sebagai pengganti konstruksi lama. Pekerjaan diperkirakan berlangsung selama 2–3 hari.