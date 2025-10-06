Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemah Kebangsaan Membangun Semangat Persatuan dan Kesatuan Pelajar

Senin, 06 Oktober 2025 – 13:38 WIB
Gubernur Banten Andra Soni menghadiri Kemah Kebangsaan yang diinisiasi Bison Indonesia. Foto: Bison Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Banten Andra Soni memberikan apresiasi Bison Indonesia yang telah sukses menyelenggarakan Kemah Kebangsaan yang diikuti ratusan pelajar sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang ada di Provinsi Banten.

"Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Bison Indonesia yang telah menyelenggarakan kemah kebangsaan. Ini baru pertama kali di Banten dan akan diusahakan menjadi agenda rutin di Provinsi Banten,” ujar Andra saat menghadiri Kemah Kebangsaan yang diselenggarakan di Pandeglang, Banten.

Dia berpesan kepada ratusan pelajar peserta Kemah Kebangsaan untuk tidak mudah terprovokasi berita bohong maupun tindakan anarkistis.

Baca Juga:

“Jangan mudah terbawa berita hoaks. Jangan mudah diajak anarkis, seperti kejadian kemarin, banyak pelajar yang ikut aksi demonstrasi," katanya.

Koordinator Bison Indonesia Ginka Febrianti Ginting mengatakan kegiatan ini diikuti 700 pelajar dari 32 sekolah di Provinsi Banten bersama para guru pendamping.

Kemah Kebangsaan yang berlangsung selama tiga hari dengan mengusung tema Pemuda Garda Terdepan Meneguhkan Persatuan, Melawan Anarkisme, dan Menangkal Hoaks dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045, yang diisi oleh kepala BNN provinsi Banten, influencer, dinas pendidikan dan gubernur Banten,

Baca Juga:

"Dengan adanya Kemah Kebangsaan ini para pelajar di Banten terhindar dari bahaya narkoba dan bahaya anarkisme," kata Ginka. (rhs/jpnn)

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

