Kemajuan Luar Biasa Perundingan AS – Iran, Bukan Hanya soal Selat Hormuz

Senin, 25 Mei 2026 – 08:19 WIB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/Anadolu/pri

jpnn.com - WASHINGTON – Ada kabar baik terkait perkembangan perundingan Amerika Serikat dengan Iran.

Salah satu media AS melaporkan, kerangka kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran disebut telah mencapai 95 persen, meski kedua pihak masih membahas redaksi terkait Selat Hormuz dan persediaan nuklir Teheran.

Fox News melaporkan pada Minggu (24/5) bahwa pejabat AS yang tidak disebutkan namanya sudah mengonfirmasi bahwa pihak Iran telah menyetujui kerangka kesepakatan tersebut secara prinsip.

“Kami sudah mencapai 95 persen. Kami memiliki kesepakatan mengenai persediaan nuklir dan Selat Hormuz, tetapi masih menegosiasikan redaksinya,” kata seorang pejabat kepada stasiun televisi itu.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan kesepakatan dengan Iran pada dasarnya telah disetujui dan rincian akhir masih dibahas sebelum diumumkan.

Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target di Iran yang menewaskan lebih dari 3.000 orang.

Washington dan Teheran kemudian mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan pada 8 April.

Namun, langkah perundingan lanjutan di Islamabad itu ternyata berakhir tanpa hasil pasti.

Sumber Sputnik/RIA Novosti

