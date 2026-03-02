Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemala Run 2026 Ajang Olahraga Dunia untuk Kemanusiaan

Senin, 02 Maret 2026 – 18:48 WIB
Kegiatan Kemala Run 2026 akan digelar di Bali. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Sejarah lahirnya Kemala Run tidak terlepas dari komitmen Bhayangkari dalam menghadirkan ruang kebersamaan yang sehat, inklusif, dan inspiratif bagi keluarga besar Polri serta masyarakat luas.

Kemala Run digagas sebagai bagian dari program strategis Bhayangkari untuk mendorong gaya hidup sehat sekaligus mempererat kedekatan Polri dengan masyarakat melalui pendekatan humanis. Nama “Kemala” yang berarti kemuliaan dan cahaya mencerminkan semangat Bhayangkari, menjadi energi positif bagi pengabdian Polri kepada bangsa dan negara.

Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bhayangkari Juliati Listyo Sigit Prabowo, Kemala Run berkembang pesat menjadi agenda tahunan berskala besar yang dinantikan publik.

Seiring tingginya animo masyarakat dan komunitas lari, Kemala Run tidak hanya menjadi event nasional, tetapi juga bertaraf internasional. Partisipasi pelari dari berbagai negara menjadikan ajang ini sebagai wadah sport tourism, diplomasi sosial, dan promosi pariwisata Indonesia di mata dunia.

Kemala Run kini dikenal sebagai: Ajang olahraga lintas negara, media diplomasi budaya dan persahabatan global, Sarana pemberdayaan UMKM, Simbol Polri dan Bhayangkari yang modern dan humanis

Tahun ini, Kemala Run Bhayangkari akan diselenggarakan pada 19 April 2026 di Bali, destinasi pariwisata kelas dunia yang menjadi kebanggaan Indonesia. Pemilihan Bali sebagai lokasi pelaksanaan semakin menegaskan posisi Kemala Run sebagai event internasional, sekaligus mendukung promosi pariwisata nasional melalui konsep sport tourism.

Bertindak sebagai Ketua Panitia adalah Deny Agus Suryonugroho, istri dari Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho. Kepemimpinan beliau diharapkan mampu menghadirkan penyelenggaraan yang profesional, meriah, serta berdampak luas bagi masyarakat dan sektor pariwisata.

Dengan semangat kebersamaan dan sportivitas, Kemala Run Bhayangkari terus melangkah maju sebagai event kebanggaan nasional yang kini telah menembus panggung internasional.

Kegiatan Kemala Run 2026 akan menjadi ajang olahraga dunia yang mengusung tema kemanusiaan.

