Kemala Run 2026 di Bali Jadi Ajang Bhayangkari Berdonasi

jpnn.com, JAKARTA - Ajang dua tahunan Kemala Run siap digelar pada tahun ini yakni 19 April 2026, di Bali United Training Centre, Gianyar, Bali. Mengusung kampanye Charity for Indonesia , ajang Kemala Run 2026 bukan sekadar kompetisi olahraga, melainkan juga gerakan kemanusiaan.

Kemala Run 2026 tidak hanya menghadirkan kompetisi olahraga lari berstandar internasional, tetapi juga menjadi wadah gerakan kemanusiaan yang mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk berlari sambil berbagi dan menumbuhkan kepedulian sosial bagi sesama.

Ketua Panitia Kemala Run 2026, Deni Agus Suryo mengatakan kegiatan yang menjadi agenda rutin ini merupakan agenda tahunan dari Yayasan Kemala Bhayangkari Pengurus Pusat. Ajang kompetisi lari ini merupakan sarana untuk berbagi sesama.

“Kemala Run 2026 ini bertema Charity for Indonesia. Sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum kami, Ibu Ketua Pembina, Ibu Juliati Sigit Prabowo, Kemala Run tahun ini kami mengajak semuanya untuk kemanusiaan,” ujar Deni dalam acara Fun Run Bhayangkari, di Kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (15/2).

Seluruh dana yang terkumpul kata Deni, akan disalurkan secara langsung untuk membantu proses pemulihan korban bencana alam di berbagai wilayah Indonesia.

“Kami akan mengundang (perwakilan) dari Aceh, Sumatra, Jawa Barat, itu ada yang kami undang untuk menerima charity. Semuanya bisa disaksikan oleh seluruh peserta. Jadi peserta ini juga selaku donasi untuk gerakan aksi sosial," tutur Deni.

Event Kemala Run terbuka untuk seluruh kalangan, mulai dari TNI, Polri, Bhayangkari, komunitas hobi, hingga masyarakat umum. Pihaknya menargetkan 10.000 peserta.

Istri dariKakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho ini juga menegaskan track dari Kemala Run 2026 telah mengantongi sertifikasi internasional dan memenuhi standar asosiasi marathon dunia. Rute yang dilalui telah terukur secara profesional dan memenuhi standar keselamatan internasional.