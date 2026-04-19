Kemala Run 2026 di Bali, Ukir Rekor Terbaik Sepanjang Sejarah

jpnn.com, GIANYAR - Kemala Run 2026 yang digelar di Bali mencatatkan sejarah ukir rekor terbaik sepanjang sejarah sebagai salah satu event lari paling sukses di Indonesia. Sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar dengan dukungan penuh masyarakat Bali sebagai tuan rumah, menjadikannya tonggak baru dalam penyelenggaraan event sport tourism berbasis kemanusiaan.

Event yang menggabungkan unsur olahraga, pariwisata, dan kemanusiaan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wujud nyata kepedulian sosial. Kegigihan dan kerja keras Ketua Panitia Deni Agus Suryonugroho bersama seluruh panitia menjadi kunci keberhasilan acara ini hingga tercatat sebagai momen bersejarah di Indonesia.

“Kami atas nama Ketua Umum Bhayangkari Juliati Listyo Sigit Prabowo, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali dan seluruh peserta atas dukungan serta partisipasinya,” ujar Deni.

Penataan venue Kemala Run 2026 dipusatkan di Bali United Training Center (BUTC), Gianyar, Bali, dengan persiapan yang matang dan tertata rapi guna memastikan keamanan serta kenyamanan seluruh peserta.

Kesuksesan ini tidak terlepas dari peran Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho yang selalu memberikan dukungan dan arahan. Menjelang pelaksanaan pada Minggu, 19 April 2026, dilakukan peninjauan langsung oleh Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, didampingi Kabagops Korlantas Polri Kombes Aris Syahbudin dan Kabagrenmin Korlantas Polri KombesI Made Agus Prasatya bersama panitia untuk memastikan kesiapan teknis di lapangan. Adapun pengamanan dilakukan oleh Polda Bali.

Kemala Run 2026 merupakan ajang lari berskala nasional yang juga diikuti peserta mancanegara. Kegiatan ini mengusung konsep integratif yang memadukan tiga elemen utama.

Kemala Run menghadirkan kategori Half Marathon, 10K, dan 5K, baik untuk pelari kompetitif maupun rekreasi. Sebanyak 11.000 peserta turut ambil bagian dalam ajang ini.

Diselenggarakan di Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia, event ini dirancang sebagai bagian dari sport tourism, memberikan pengalaman berlari sekaligus menikmati keindahan alam dan kekayaan budaya Bali.