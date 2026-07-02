Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kematian 5 Peserta Latsarmil SPPI Program KDMP Sedang Diusut

Kamis, 02 Juli 2026 – 06:37 WIB
Kematian 5 Peserta Latsarmil SPPI Program KDMP Sedang Diusut - JPNN.COM
Sejumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meneriakkan yel-yel saat mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis (25/6/2026). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.

jpnn.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membentuk tim investigasi guna mengusut penyebab kematian lima peserta Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDMP.

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menyebut tim gabungan bertugas mengumpulkan data dan mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kematian para peserta selama mengikuti pendidikan.

"Kami sudah bentuk dan kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi," kata Donny usai rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

Berdasarkan informasi awal, katanya, penyebab kematian lima peserta tersebut berbeda-beda.

Beberapa peserta calon manajer KDMP diduga mengalami kelelahan akibat perubahan pola hidup dari lingkungan sipil ke kehidupan yang lebih disiplin di barak militer.

Selain itu, terdapat peserta yang memiliki penyakit bawaan meskipun sebelumnya telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan.

Baca Juga:

Kemudian, faktor cuaca juga diduga turut memengaruhi kondisi kesehatan peserta latsarmil.

"Mungkin cuaca dan sebagainya sehingga menyebabkan dari kondisi yang sudah terbatas tersebut akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia," ujarnya.

Penyebab kematian lima peserta Latsarmil SPPI program KDMP sedang diusut tim investigasi bentukan Kemenhan dan Kemenkes. Begini informasinya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KDMP  Latsarmil  peserta sppi  meninggal dunia  kematian  Kemenhan  Kemenkes 
BERITA KDMP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp