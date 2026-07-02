Kematian 5 Peserta Latsarmil SPPI Program KDMP Sedang Diusut

jpnn.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membentuk tim investigasi guna mengusut penyebab kematian lima peserta Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDMP.

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menyebut tim gabungan bertugas mengumpulkan data dan mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kematian para peserta selama mengikuti pendidikan.

"Kami sudah bentuk dan kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi," kata Donny usai rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Berdasarkan informasi awal, katanya, penyebab kematian lima peserta tersebut berbeda-beda.

Beberapa peserta calon manajer KDMP diduga mengalami kelelahan akibat perubahan pola hidup dari lingkungan sipil ke kehidupan yang lebih disiplin di barak militer.

Selain itu, terdapat peserta yang memiliki penyakit bawaan meskipun sebelumnya telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan.

Kemudian, faktor cuaca juga diduga turut memengaruhi kondisi kesehatan peserta latsarmil.

"Mungkin cuaca dan sebagainya sehingga menyebabkan dari kondisi yang sudah terbatas tersebut akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia," ujarnya.