Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kematian Affan Kurniawan Ujian Besar Pertama buat Prabowo

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 06:58 WIB
Kematian Affan Kurniawan Ujian Besar Pertama buat Prabowo - JPNN.COM
Demonstrasi di depan Markas Polda Metro Jaya, Jumat, 29 Agustus 2025. Foto: Aditya Irawan/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Setidaknya judul di atas menggambarkan pandangan atau penilaian umum dunia internasional terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Foto-foto, pantulan berita media-media konvensional, dan (tentu saja) masifnya informasi media sosial terkait situasi dan kondisi di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan lainnya yang 'manyala' dalam dua hari belakangan ini, menjadikan Indonesia jadi sorotan dunia.

"Police killing sparks Indonesia unrest in first major test for Prabowo presidency," judul tulisan Reuters, Jumat, 29 Agustus.

Baca Juga:

Ratusan warga berunjuk rasa di berbagai lokasi di Jakarta pada Jumat, menyuarakan kesedihan atas kematian pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis Brimob.

Kematian Affan Kurniawan Ujian Besar Pertama buat Prabowo

"Aksi itu memicu seruan untuk reformasi kepolisian, ujian besar pertama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang hampir berusia satu tahun," kupasan awak Reuters.

Baca Juga:

"Pengemudi ojol tersebut tertabrak di lokasi bentrokan pada Kamis, di dekat gedung DPR, ketika kepolisian berusaha membubarkan demonstran yang memprotes berbagai isu, termasuk gaji anggota DPR dan pendanaan pendidikan."

Kemudian, demo berlanjut pada Jumat, mendorong sejumlah sekolah dan kampus di Jakarta tak beraktivitas. Sejumlah bos perusahaan meminta karyawannya bekerja dari rumah saja.

Made Supriatma menilai, jika Prabowo tidak berhati-hati, protes bisa berubah menjadi kekacauan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   affan kurniawan  Prabowo  Kapolri  Ojol  Brimob  Demo 
BERITA AFFAN KURNIAWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp