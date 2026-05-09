Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kematian Bu Dosen di Semarang, AKBP Basuki Dituntut 5 Tahun Penjara

Sabtu, 09 Mei 2026 – 04:50 WIB
Kematian Bu Dosen di Semarang, AKBP Basuki Dituntut 5 Tahun Penjara - JPNN.COM
Oknum polisi terdakwa dalam kasus kematian seorang perempuan dosen di Kota Semarang, AKBP Basuki menjalani sidang di PN Semarang, Jumat. (ANTARA/I.C. Senjaya)

jpnn.com, SEMARANG - AKBP Basuki, oknum polisi yang menjadi terdakwa dalam kasus kematian seorang perempuan dosen di Kota Semarang, Jawa Tengah, dituntut lima tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kota Semarang Ardhika Wisnu mengatakan terdakwa terbukti bersalah karena menelantarkan korban DL hingga meninggal dunia.

"Menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 428 Ayat 3 KUHP tentang penelantaran orang," kata JPU Ardhika dalam sidang di PN Semarang, Jumat

Baca Juga:

Dia mengatakan dalam pertimbangan, terdakwa yang tidak segera memberi pertolongan mengakibatkan korban meninggal dunia.

"Perbuatan terdakwa bertentangan dengan prinsip pelayanan prima kepolisian yang seharusnya segera memberikan pertolongan pertama pada korban," katanya.dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Achmad Rasjid, tersebut.

Terlebih, lanjut dia, terdakwa dan korban telah tinggal bersama.

Baca Juga:

Pertimbangan lain penuntut umum, kata dia, terdakwa telah mengaku bersalah dan meminta pengampunan saat sidang pertama.

Terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, hakim memberi kesempatan terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang yang akan datang

AKBP Basuki, oknum polisi yang menjadi terdakwa dalam kasus kematian seorang perempuan dosen di Semarang dituntut lima tahun penjara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dosen  AKBP Basuki  Semarang  oknum polisi 
BERITA DOSEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp