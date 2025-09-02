Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kematian Mahasiswa Unnes Diselimuti Kejanggalan, Polisi Sebut Kecelakaan

Selasa, 02 September 2025 – 07:36 WIB
Ucapan duka cita atas meninggalnya mahasiswa FH Unnes Iko Juliant Junior yang diunggah di media sosial Instagram. FOTO: Tangkapan layar akun Instagram @fhunnes dan @bemfhunnes.

jpnn.com - Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH Unnes) angkatan 2024 bernama Iko Juliant Junior meninggal dunia dengan menyisakan sejumlah kejanggalan.

Kejanggalan tersebut memuat antara Iko Juliant meninggal akibat kecelakaan lalu lintas atau dianiaya oleh kepolisian karena pada saat kejadian bertepatan dengan aksi unjuk rasa di Kota Semarang.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, Iko berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke kampus dengan membawa jas almamater, PDH DPM serta tas ransel warna biru pada Sabtu (30/8) sore.

Mahasiswa Unnes itu berangkat dengan mengendarai sepeda motor sendiri sekitar pukul 17.00 WIB

Keesokan harinya, Minggu (31/8) sekitar pukul 11.00 WIB, Iko diantar ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Semarang oleh personel Brimob Polda Jawa Tengah (Jateng).

Dari keterangan dokter, Iko mengalami kerusakan di bagian limpa serta pendarahan hebat, sehingga disarankan untuk segera dioperasi.

Sang ibu menyetujui tindakan tersebut. Seusai operasi, kondisi Iko semakin kritis. Dalam keadaan menunggu, ibunya sempat mendengar Iko mengigau dengan kata-kata, “ampun, Pak, tolong, Pak, jangan pukulin saya lagi.”

Beberapa jam setelah operasi, sekitar pukul 15.30 WIB, Iko dinyatakan meninggal dunia.

Kematian mahasiswa Unnes Iko Juliant Junior penuh kejanggalan. Polisi menyebut korban mengalami kecelakaan. Begini informasinya.

