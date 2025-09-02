Kematian Mahasiswa Unnes Iko Juliant Penuh Tanda Tanya, Keluarga Tempuh Jalur Hukum

jpnn.com, SEMARANG - Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga Iko Juliant Junior, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), di Perumahan Pondok Beringin, Ngaliyan, Kota Semarang, Selasa (2/9).

Sejak kabar kematiannya tersebar, pelayat silih berganti berdatangan. Sang ibu tampak tak kuasa menahan tangis melepas kepergian putra tercinta.

Keluarga menilai kematian Iko Juliant penuh kejanggalan dan menyerahkan penanganan hukum kepada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Ikatan Alumni Fakultas Hukum (FH) Unnes.

Baca Juga: PBB Desak Lakukan Investigasi terkait Kekerasan Aparat terhadap Demonstran

“Kami kaget ketika mendapat kabar duka ini, terlebih informasi yang beredar simpang siur. Karena itu, kami berkomitmen mencari keterangan saksi serta bukti agar persoalan ini menjadi terang,” kata Ketua PBH IKA FH Unnes Ady Putra Cesario, Selasa (2/9).

Pihaknya sebelumnya telah membuka layanan aduan hukum terkait penangkapan mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada Sabtu (30/8).

Dari laporan yang masuk, 11 mahasiswa sempat diamankan oleh kepolisian dan seluruhnya telah dibebaskan. Iko tak masuk daftar mahasiswa yang diamankan oleh kepolisian.

Informasi awal yang diterima olehnya menyebutkan, Iko berpamitan kepada keluarga untuk menjemput temannya yang ditahan di Polda Jateng pada Sabtu (30/8) malam.

Keesokan harinya, Minggu (31/8) sekitar pukul 11.00 WIB, kabar beredar bahwa Iko diantar dalam kondisi kritis oleh kendaraan Brimob ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Semarang.