Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kematian Santriwati di NTB Tetap Diusut Polisi

Minggu, 17 Agustus 2025 – 02:42 WIB
Kematian Santriwati di NTB Tetap Diusut Polisi - JPNN.COM
Ilustrasi polisi usut kematian santriwati. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) menindaklanjuti hasil gelar perkara khusus kematian Nurul Izzati, santriwati Pondok Pesantren Al Aziziyah oleh tim Polda NTB.

"Hasil gelar khusus di Polda NTB, penyidikan diminta terus dilanjutkan. Penyidik tetap mendalami perkara ini," kata Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Regi Halili di Mataram, Sabtu (16/8/2025).

Gelar perkara khusus di bawah kendali Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB itu merupakan tindak lanjut adanya permintaan dari pihak pondok pesantren yang disampaikan melalui Bidang Hukum Polda NTB.

Baca Juga:

"Ada surat yang masuk dari pihak ponpes ke Polda NTB, isinya permohonan untuk mendapatkan paparan terkait penanganan kasus ini," ujarnya.

Dirreskrimum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat mengakui adanya gelar perkara khusus yang berlangsung pada Jumat (15/8).

Gelar perkara khusus itu tindak lanjut dari permintaan pihak pondok pesantren sebagai lokasi yang diduga menjadi tempat Nurul Izzati mendapat tindakan penganiayaan hingga akhirnya meninggal di rumah sakit.

Baca Juga:

Kombes Syarif sudah mendengar perkembangan dari proses penyidikan yang berlangsung di bawah kendali Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Mataram.

Hasil gelar perkara khusus sudah didapatkan dan diserahkan ke pihak Polresta Mataram agar penyidikan tetap berlanjut.

Polisi tetap mengusut kematian satriwati Pondok Pesantren Al Aziziyah. Gelar perkara sudah dilakukan oleh Polda NTB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   santriwati  kematian  Kekerasan  Polda NTB  polresta mataram  penganiayaan 
BERITA SANTRIWATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp