Kembali Ajukan Permohonan Cerai, Andre Taulany Bakal Jalani Sidang Pekan Depan

Rabu, 17 September 2025 – 17:38 WIB

jpnn.com - Komedian sekaligus musisi Andre Taulany kembali mendaftarkan gugatan cerai terhadap istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin.

Juru Bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan Abid mengungkapkan sidang perdana perceraian Andre Taulany akan digelar pekan depan.

Apabila Andre Taulany dan Erin Taulany sama-sama hadir dalam sidang perdana, maka bisa langsung dilakukan agenda mediasi.

"24 September sidang pertama. Kalau ternyata kedua belah pihak hadir, itu ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mewajibkan kepada penggugat kalau cerai gugat, eh pemohon kalau cerai talak, itu wajib melakukan mediasi," ujar Abid di kantornya, Selasa (16/9).

"Ya. Kalau pemohon tidak mau atau termohon yang tidak mau, itu dua-duanya ada konsekuensi tersendiri," sambungnya.

Dia menuturkan, permohonan cerai Andre Taulany didaftarkan melalui kuasa hukumnya secara daring.

Adapun permohonan cerai tersebut terdaftar di PA Jakarta Selatan pada 12 September 2025.

Namun, Abid tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan dalam permohonan cerai Andre Taulany.