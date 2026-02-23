Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kembali Aktif Jadi DJ, Tengku Dewi Putri Ungkap Alasannya

Senin, 23 Februari 2026 – 06:06 WIB
Kembali Aktif Jadi DJ, Tengku Dewi Putri Ungkap Alasannya - JPNN.COM
Tengku Dewi. Foto: Instagram/tengkudewiputri_tdp

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Tengku Dewi Putri dikabarkan kembali aktif sebagai seorang disjoki alias DJ.

Saat jadi bintang Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini, dia membenarkan kabar tersebut.

"Iya (kembali jadi DJ)," kata Tengku Dewi Putri.

Mantan istri Andrew Andika itu lantas menjelaskan alasan dirinya kini kembali aktif jadi DJ.

Tengku Dewi Putri mengakui bahwa menjalani profesi tersebut membuatnya sangat bahagia.

"Tahu enggak kenapa aku balik lagi? Biar enggak stres," beber perempuan berusia 38 tahun itu.

Sebelum memutuskan eksis lagi sebagai DJ, Tengku Dewi Putri sempat dirundung kebimbangan.

Salah satu pertimbangan paling besar sebelum memutuskan jadi DJ lagi yakni dirinya sekarang sudah punya anak.



