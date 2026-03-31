Kembali Beradu Akting Dengan Asri Welas di Film, Bang Tigor: Rohnya Sudah Menyatu

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Bang Tigor kembali beradu akting dengan dengan Asri Welas. Kini mereka berperan sebagai suami istri dalam film The Hostage's Hero.

Pernah beradu akting sebagai pasangan suami istri dalam proyek terdahulu, membuat Bang Tigor tak merasa kesulitan membangun chemistry.

Sambil bercanda, dia menyebut bahwa 'roh'-nya dengan Asri Welas malah sudah menyatu.

"Sudah biasa, sudah menyatu saja. Kami kan sudah sering dipasangkan, jadi tidak susah. 'Rohnya' sudah menyatu, lah," ujar Bang Tigor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/3).

Dalam film itu, dia berperan sebagai ayah dari Intan. Pria 57 tahun tersebut lantas menjelaskan mengenai karakter yang diperankannya.

"Saya dapat perannya itu bukan sebagai tentara, tapi jadi bapak. Bapaknya Intan. Anak saya itu pacaran sama anggota TNI. Jadi, syuting saya kebanyakan di rumah. Kalau jadi tentara, syutingnya berat, harus latihan dulu," tuturnya.

Menariknya, dalam film tersebut dia berperan sebagai orang Madura. Hal itu menjadi tantangan tersendiri baginya.

Sebab dia sendiri terbiasa berdialog dengan menggunakan logat Batak.