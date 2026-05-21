JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kembali Berangkat Haji, Raffi Ahmad Memohon Doa

Kamis, 21 Mei 2026 – 07:07 WIB
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Foto: Instagram/raffinagita1717

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad dijadwalkan berangkat menunaikan ibadah haji ke Makkah pada Rabu (20/5) malam.

Momen tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram. Dalam video yang diunggah, Raffi Ahmad tampak berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya izin, Pak. Saya haji malam ini berangkat," kata Raffi Ahmad yang merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

“Mabrur,” jawab Prabowo Subianto.

Pada keterangan video, Raffi Ahmad menulis doa sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji.

Pada haji kali ini, dia berangkat seorang diri tanpa istrinya, Nagita Slavina.

“Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kami memenuhi panggilan Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji dan menjalankan tugas suci sebagai hamba-Nya,” tulis bos Rans Entertainment itu.

Raffi Ahmad yang pernah berangkat haji pada 2024 berdoa agar perjalanan haji kali ini diberikan kelancaran.

