Kembali Hadiri Sidang Ammar Zoni, Dokter Kamelia Bawa Ini

Jumat, 30 Januari 2026 – 06:06 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia kembali hadir menghadiri sidang kekasihnya, Ammar Zoni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (29/1).

Tidak sendiri, dia kali ini datang membawa anaknya yang bernama Arumi.

Dokter Kamelia mengatakan bahwa Arumi punya keinginan bertemu dengan Ammar Zoni.

"Ammar Zoni juga kangen, nitip pesan bawa Arumi," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu menyebut Arumi senang bisa bertemu dengan Ammar Zoni.

Akan tetapi, pertemuan anak Dokter Kamelia itu dengan Ammar Zoni hanya berlangsung sebentar.

"Enggak boleh masuk, tadi ketemunya cuma pas turun dari mobil," jelasnya.

Selain membawa anak, Dokter Kamelia juga mengangkut sejumlah barang untuk Ammar Zoni.